CHP-İP krizi aşamadı

AK Parti ile MHP’nin, Cumhur İttifakı’nı yerel seçimde de hayata geçirmek üzere ciddi şekilde yol alması üzerine muhalefet cephesi de kendi ittifak cephesini hareketlendirmiş ve İP ile CHP arasında temas başlamıştı. İttifak görüşmeleri, referandum sonuçları üzerinden 10 ilin durumunu konuşmak üzere başlatılırken, karşılıklı ilk görüşmelerde hangi partiye neresinin bırakılabileceğiyle ilgili bir uzlaşma zemini bulunamamıştı. HDP’nin de dışarıdan destek vermesi öngörülürken, peş peşe yaşanan krizler ve pazarlıklar ittifakı sekteye uğrattı. CHP’nin, Kocaeli, Kayseri, Konya gibi AK Parti’nin yüksek oy potansiyeliyle kazandığı illeri İP’e bırakmak istediği yönündeki bilgiler kulislerde dile getirilirken, İP’in de, daha çok kendi oy potansiyelini yüksek gördüğü Antalya, Mersin gibi illeri almak istediği kaydedilmişti.

BUGÜN GÖRÜŞEBİLİRLER

İP, Ankara’da kendi adaylarıyla seçime gidilmesi konusunda ısrar etmiş, CHP de kendi adayının desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuştu. İki parti kurmayları arasında, henüz hangi illerin üzerinde bir mutabakat sağlanabileceği konusunda bile bir yol kat edilemeyince görüşmeler askıya alınmıştı. Geçen haftadan bu yana kopan görüşmelerin, iki genel başkanın görüşmesiyle tekrar başlayabileceği beklentisi kulislerde dile getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün bir araya gelmesi bekleniyor. İttifakın olup olamayacağı ve kapsamı, bugün yapılması beklenen görüşme ile netliğe kavuşacak .