CHP-İYİ Parti ittifakına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasından satırbaşları:
"İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?"
"(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."
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