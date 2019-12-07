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CHP'li Ağbaba'dan evlat nöbeti tutan anneye haddini aşan sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP önünde evlat nöbeti tutan ve 'Kılıçdaroğlu bizi görmedi' diyen anneye 'Vicdansız' dedi.

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CHP’li Ağbaba evladı için oturma eylemi yapan bir anneye haddini aşan sözler söyledi.  
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bir anneye akıl almaz sözler söyledi. Bir gazetecinin, dağa kaçırılan çocuğunu geri almak için HDP İl Binası önünde bekleyen bir Diyarbakır annesinin, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret etmemesine, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek tepki gösterdiğine yönelik haberi anımsatması üzerine Ağbaba, “O anneyi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Ben bizzat şahidim. Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, Genel Başkanımızla sadece Ankara’da değil, birçok ilde bir araya geldiler” diye konuştu. Ağbaba, “O anne diyor ki ‘Hakkımı helal etmiyorum.’ Acaba dağda PKK’nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kılıçdaroğlu’na laf söylemek vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.
 
(Akşam)

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