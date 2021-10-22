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Politika

CHP'li Altay, HDP'li Buldan'a destek çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları HDP'ye arka çıktı, Pervin Buldan'a destek oldu.

22 Ekim 2021 Cuma 07:33 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 07:33
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CHP'li Engin Altay, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözleri ile ilgili "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da yaptığı açıklamada, partisinin iktidarın bir parçası olacağını söyledi.

CHP'Lİ ALTAY HDP'YE ARKA ÇIKTI

Söz konusu açıklamalara ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları HDP'ye arka çıktı.

Altay, Buldan'ın sözlerini, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" diyerek savundu.

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