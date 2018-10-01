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CHP’li Altınok Öz: Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadelerde bulunarak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Öz, 'Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor' diyerek sert dille eleştirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'den çarpıcı bir tespit geldi.

YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde partide değişim istediğini açıklayarak Muharrem İnce'nin yanında saf tutan Altınok Öz, yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirdi.

Kartal'da görev yaptığı dönem boyunca verdiği sözleri yerine getiremeyen Öz, açıklamalarını yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"ÇÜRÜKLERİ BAŞKAN YARDIMCISI YAPIYOR"

CHP'li Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda böyle düşünüyorum" dedi.

(Yeni Şafak)

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