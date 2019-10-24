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CHP'li Ateş'ten çok sert tepki: MHP ve FB FETÖ'ye direndi, partim teslim oldu

Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten CHP’ye çok sert tepki gösterdi. Ateş, “FETÖ’ye MHP ve FB teslim olmadı ama CHP oldu. Dik dursaydık darbe girişimi olmayacaktı.” dedi.

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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CNN Türk canlı yayında partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu: “Ben o dönemin MYK’sında görev yapmış, genel başkan yardımcısıyım. O süreçleri yaşadım. Deniz Baykal’ın yanlışlarını MYK’da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, Baykal’ı vermeseydi, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi. MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe FETÖ’ye teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.”
 
‘İTTİFAK YAPTIK’ İTİRAFI
 
CHP eski Milletvekili Birgül Ayman Güler de CHP-FETÖ ilişkisiyle ilgili “Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde FETÖ’yle ittifak yaptı” demişti.
 
(Akşam)

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