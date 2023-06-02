CHP'li Atıcı mağlubiyeti böyle kabul etti: Oylar çalınmadı yenildik

Fondaş Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programına konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçimlerde oy çalındığı iddialarına tepki gösterdi.

"Hayır kardeşim biz yenildik "



Atıcı katıldığı programda, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.