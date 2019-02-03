CHP'li Aylin Şahin Tat: Adaylığımı kadın vekil engelledi
Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen CHP'li Aylin Şahin Tat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adaylığını bir kadın vekilin engellediğini ileri sürdü.
- star.com.tr
Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkan aday adayı olan ancak partisince aday gösterilmeyen CHP'li Aylin Şahin Tat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adaylığını bir kadın vekilin engellediğini iddia etti.
Tat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sayın Genel Başkan, çalar saat programında açıkça ifade etti; ''Kadın, kadını istemiyor'' diye. Benim oyum ile vekil olan ve adaylaşmamı engelleyen kadın vekilimize selam olsun!!!'' Siyaset, bir nevi hazmetme sanatı aslında. Tavrım, asla aday arkadaşıma değil. Bundan sonraki süreçlerde de kadın adaylarımızın aynı muameleye maruz kalmamalarını adına bir söylem benim ki...
''YALAN SÖYLÜYOR''
Tat'ın paylaşımlarının ardından gözler CHP Samsun milletvekili Neslihan Hancıoğlu'na çevrildi. Hancıoğlu ise, "Suçlu değilim, kendimi savunacak değilim. Yalan konuşuyor" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.