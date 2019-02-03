16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP'li Aylin Şahin Tat: Adaylığımı kadın vekil engelledi

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen CHP'li Aylin Şahin Tat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adaylığını bir kadın vekilin engellediğini ileri sürdü.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkan aday adayı olan ancak partisince aday gösterilmeyen CHP'li Aylin Şahin Tat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adaylığını bir kadın vekilin engellediğini iddia etti. 
 
Tat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
Sayın Genel Başkan, çalar saat programında açıkça ifade etti; ''Kadın, kadını istemiyor'' diye. Benim oyum ile vekil olan ve adaylaşmamı engelleyen kadın vekilimize selam olsun!!!'' Siyaset, bir nevi hazmetme sanatı aslında. Tavrım, asla aday arkadaşıma değil. Bundan sonraki süreçlerde de kadın adaylarımızın aynı muameleye maruz kalmamalarını adına bir söylem benim ki...
''YALAN SÖYLÜYOR''
 
Tat'ın paylaşımlarının ardından gözler CHP Samsun milletvekili Neslihan Hancıoğlu'na çevrildi. Hancıoğlu ise, "Suçlu değilim, kendimi savunacak değilim. Yalan konuşuyor" dedi.
 

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere saldırı

Selanik’te Türk Konsolosluğu yakınlarındaki polislere saldırı

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

'Hazırlanıyoruz! Halkımız birer militan gibi organize oluyor'

'Hazırlanıyoruz! Halkımız birer militan gibi organize oluyor'

Yakalanan terörist PKK'yı İsrail ve ABD'yle görüştürmüş

Yakalanan terörist PKK'yı İsrail ve ABD'yle görüştürmüş

CHP'de kriz! 'Adaylığımı kadın vekil engelledi'

CHP'de kriz! 'Adaylığımı kadın vekil engelledi'

Trump'ı seçim kampanyasında kullandılar

Trump'ı seçim kampanyasında kullandılar
 

POPÜLER HABERLER

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA