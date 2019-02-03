CHP'li Aylin Şahin Tat: Adaylığımı kadın vekil engelledi

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkan aday adayı olan ancak partisince aday gösterilmeyen CHP'li Aylin Şahin Tat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada adaylığını bir kadın vekilin engellediğini iddia etti.

Tat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkan, çalar saat programında açıkça ifade etti; ''Kadın, kadını istemiyor'' diye. Benim oyum ile vekil olan ve adaylaşmamı engelleyen kadın vekilimize selam olsun!!!'' Siyaset, bir nevi hazmetme sanatı aslında. Tavrım, asla aday arkadaşıma değil. Bundan sonraki süreçlerde de kadın adaylarımızın aynı muameleye maruz kalmamalarını adına bir söylem benim ki...