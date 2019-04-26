CHP’li Başkan: Suriyelileri kovacağız

Suriyelilere ait dükkanların Arapça tabelalarının kaldırılacağını açıklayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, desteklerin de kesileceğini söyledi. Karakayalı “Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye’ye barış geldi, ne işleri var burada” ifadelerini kullandı.