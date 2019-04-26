CHP’li Başkan: Suriyelileri kovacağız
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’dan Suriyeliler için skandal sözlere imza attı.
Suriyelilere ait dükkanların Arapça tabelalarının kaldırılacağını açıklayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, desteklerin de kesileceğini söyledi. Karakayalı “Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye’ye barış geldi, ne işleri var burada” ifadelerini kullandı.
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