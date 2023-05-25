CHP'li başkandan itiraf gibi açıklama: İyi Partililer Kılıçdaroğlu'na oy vermedi

Anketlerde estirilen suni havaya rağmen 14 Mayıs seçimlerinde %9,7 oy alabilen İyi Parti'nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine olan ilgisizliği sahadaki örneklere yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur seçimlerinde güçlü destek vermemekle eleştirilen İyi Parti'de seçime kısa süre kala kritik bir hamle geldi.

İyi Parti'nin 354 bin oy aldığı İzmir'de seçim bürolarını kapatmaya başladığı öğrenildi. İzmir'in işlek bölgelerinden Alsancak ve Bayraklı'daki İyi Parti seçim koordinasyon ofislerinin kapatıldığı bildirildi. Alsancak Mimar Sinan Mahallesi'ndeki İyi Parti Seçim Koordinasyon Ofisi'nin kapısına ayrıca 'kiralık' ilanı asıldığı görüntülendi.

İyi Parti'nin şehirde henüz boşaltılıp kiralık yazısı asılmayan ofislerinin de fiilen çalışmadığı ifade edildi.

İL BAŞKANI DOĞRULADI: MİSYONLARI BİTMİŞTİ!

Yeniasır gazetesindeki habere göre, İyi Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde ofis kapattıklarını doğruladı. İyi Parti'li Bezircilioğlu kapatılan ofislerin genel seçime yönelik yerler olduğunu ve misyonlarının sona erdiğini söyledi. Bezircilioğlu, İyi Parti seçim bürolarının sadece 2 hafta daha neden çalıştırılmadığına açıklık getiremedi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN İTİRAF: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİLER

İzmir Bayraklı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Serdar Sandal, İyi Parti ile ilgili itiraf gibi bir açıklama yaptı. CHP'li Sandal, İzmir'de bazı İyi Parti üyelerinin Kılıçdaroğlu'na değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiklerini söyledi.

Sandal, elinde bu iddiasını ispatlayacak belge de olduğunu kaydederek 6'lı masadaki ittifak ortağına ithamda bulundu.

CHP'li Serdar Sandal, Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Belediye başkanı olarak görev yaptığım Bayraklı'da kendi semtimde yaptığım istişarelerim sonucunda İzmir'in tamamında gördüğüm bir manzara. Herhangi bir sandıkta İyi Parti'ye oy veren 50 yurttaşın yarısının pek çok yerde en az 30'unun Erdoğan'a oy verdiğini tespit ettik. Ellerimizde evraklar var. Bir kısmı da Sinan Oğan'a oy vermiş. İyi Parti temsilcilerine de ilettim."

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ

CHP'li Sandal'ın iddiasına tepki gösteren İyi Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "Matematik diye bir bilim varsa bu bilimde toplama ve çıkarma gibi kavramlar bulunuyorsa ona göre değerlendirme yapılmalıdır. Hesap hatası, yanlış yorumlama yapılamaz. Biz 28 Haziran sonrasında ortaya çıkan sonuçların ayrıntılı değerlendirmesini elbette yaparız. Şu anda gündemimiz seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Polemiklere, tartışmalara girmek istemiyoruz." karşılığını verdi.

AKŞENER'İN O HAMLESİ YENİDEN GÜNDEMDE

6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sert şekilde itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanamayacak aday" vurgusu yapmıştı.

İyi Parti lideri Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı masadan kalkarak "kumar ve noter masası" sözleriyle zehir zemberek bir konuşma yapmıştı. Akşener, 10 dakikalık konuşma metnini kendisinin hazırladığını vurgulamıştı.

Fakat Akşener, CHP ve trollerinden tepki ve şantajlar üzerine 3 günde geri adım atıp CHP liderinin adaylığını kabul etmek zorunda kalmıştı.