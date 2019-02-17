CHP’li başkandan marina yolsuzluğu

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 12 yıldır yapmaya çalıştığı Büyükçekmece Yat Limanı projesiyle ilgili usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece tarihinin en büyük ihalesi bir Alman şirketine verildi. Ancak şirket yöneticileri ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla Dortmund’da hüküm giydi. Belediye bunun üzerine ikinci bir ihale yaptı.

ENCÜMEN KARARIYLA İHALE

Yeni ihale de Alman firmasının başka bir uzantısına verildi. Firma Türkiye adresi olarak da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün kardeşinin ofisini gösterdi. Akgün bunu ‘Tesadüf’ olarak yorumlasa da bakanlık müfettişleri ihaleyle ilgili rapor düzenleyerek savcılığa sundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Akgün’ün de aralarında bulunduğu encümen üyeleri Reşit Oral, Coşkun Kaynak, Gülten Balkaya, Gülyeşim Altaş, Orhan Akgün ve Serap Erdil hakkında “İhaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla dava açtı. Meclis kararı alınmadan ihaleyi Alman şirkete veren Akgün ve encümen üyelerinin 3 yıldan 7 yıla kadar hapisleri istendi. Albatros’ta ağaçları kestiği için partilileri tarafından günlerce protesto edilen Akgün’ün başı yat limanıyla ilgili ağrıyacak gibi gözüküyor.

Aradığınız CHP geçici olarak servis dışı!

16 -19 Şubat arasında CHP Genel Merkezi’ne hiçbir ziyaretçi alınmayacak. Genel Merkez giriş kapısına asılan yazıda “16-17-18-19 Şubat 2019 tarihlerinde MYK’da alınan karar gereği, CHP Genel Merkezi çalışanları haricinde ziyaretçi alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi toplantısı öncesi daha önce de benzer bir karar alınmış ziyaretçilerin CHP Genel Merkezi’ne girişi yasaklanmıştı.

12 üyeden olağanüstü PM çağrısı

CHP’de Engin Aksünger’in başını çektiği bir grup, PM’yi olağanüstü toplamak için harekete geçti.

12 PM üyesinin imzalarıyla istenilen toplantı talebine Kılıçdaroğlu’nun ekibinden olumsuz yanıt geldi. AKŞAM’a konuşan bir MYK üyesi, “Bizler meclis üyesi listelerine son şeklini verirken böyle bir talep geldi. Listeleri vermemize üç gün kaldı. Ancak 19 Şubat’tan sonra bu mümkün değil. Hafta sonu listelere son şeklini vermek için çalışacağız” diye konuştu.

(Akşam)