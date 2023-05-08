Karalar tarafından vatandaşlara "8 Mayıs Pazartesi saat 14.00 ve 00.00 arasında belediye otobüsü ve metro seferleri ücretsizdir" mesajı atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Vatandaşlar, Karalar'a sosyal medyada tepki göstererek, "CHP'nin hak, hukuk, adaletten kastı bu olsa gerek. CHP'nin düzenleyeceği mitinge belediye otobüsleri bedava" ifadeleriyle sert çıktı.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri de mitingin gerçekleşeceği alanda CHP'nin afişlerini asması da tepkilere sebep oldu. Vatandaşlar, "Neden belediyenin imkanları kullanılıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.