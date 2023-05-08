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Politika

Zeydan Karalar'dan tepki çeken mesaj! Vatandaş sert çıktı: CHP'nin hak, hukuk, adaletten kastı bu olsa gerek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin kalabalık olması adına metro ve belediyenin otobüs seferlerini ücretsiz yaptı. Vatandaşlar söz konusu duruma sosyal medyada çok sert tepki gösterdi.

Sabah8 Mayıs 2023 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Zeydan Karalar'dan tepki çeken mesaj! Vatandaş sert çıktı: CHP'nin hak, hukuk, adaletten kastı bu olsa gerek
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Karalar tarafından vatandaşlara "8 Mayıs Pazartesi saat 14.00 ve 00.00 arasında belediye otobüsü ve metro seferleri ücretsizdir" mesajı atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Vatandaşlar, Karalar'a sosyal medyada tepki göstererek, "CHP'nin hak, hukuk, adaletten kastı bu olsa gerek. CHP'nin düzenleyeceği mitinge belediye otobüsleri bedava" ifadeleriyle sert çıktı.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri de mitingin gerçekleşeceği alanda CHP'nin afişlerini asması da tepkilere sebep oldu. Vatandaşlar, "Neden belediyenin imkanları kullanılıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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