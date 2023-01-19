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Politika

CHP'li başkandan tepki çeken seçim talimatı: Rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın

İzmir'de daha önce peygamber efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti. Karakayalı, 'Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın.' dedi.

19 Ocak 2023 Perşembe 08:42 - Güncelleme:
CHP'li başkandan tepki çeken seçim talimatı: Rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın
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İzmir'de sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 7 buçuk ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

CHP'li Başkan Karakayalı şimdi de partisinin düzenlediği toplantında karşı taraftaki seçmenden oy almak için " rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın" talimatını verdi.

"RAKI ISMARLAYIN, ZEMZEM ISMARLAYIN"

Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti.

Başkan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.

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