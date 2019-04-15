Kılıçdaroğlu'nun 'bir işçinin ekmeği ile oynanmayacak' vaadi unutuldu

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin borç içinde olmasına bakmadan işçilere verdiği maaş zammı ve işçi çıkartmayacağız sözü, halk arasında çok kullanılan bir ironi sözü olan "Maaşa zam, işe son" sürecini gerçeğine döndü. 10 Aralık 2018'de "CHP'li belediyelerde asgari ücret 2200 TL olacak" sözü veren Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları sözü bir yandan boşa çıkarken, seçim vaadinde "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kentler." sözü 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçen il ve ilçe belediyelerinde işçi kıyımına ve baskılara dönüştü. CHP'li Gürsel Tekin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 4 bin kişiyi işten çıkardığını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da 6 bin kişiyi işten çıkarmak için çalışma yaptığını duyurdu.

CHP'li Gürsel Tekin twitter mesajında, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek tam 4 bin bankamatik memurunun işine son verdi. Adana'da bankamatik memuru sayısı yaklaşık 6 bin. Sn. Zeydan Karalar da bu kişiler için gerekeni yapacağını açıkladı" dedi.

İŞÇİ KIYIMINA ZEMİN HAZIRLIYORLAR

Daha önce göreve gelir gelmez basın sektöründen el koymalar yapacağı sözü ile bilinen CHP'li Gürsel Tekin'in mesajında işten çıkarmalara zemin hazırlamak için 'bankamatik memuru' ifadesini kullandığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de konuyla ilgili paylaşımında, "Konuşmak istemiyorum ama mecbur bırakıyorsunuz. Şu anda belediyede göreve başladınız ve tüm bilgiler elinizde. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda taşeron dahil 12 bin personeli var. Bunun Sayın Gürsel Tekin 4 bininin bankamatik olduğunu ve Sayın Muhittin Böcek tarafından işten çıkarıldığını söylüyor. Bu personelin 4 bini bankamatik ise Antalya'da gurur duyduğumuz katlı kavşakları, raylı sistemleri, altyapıyı, üst yapıyı ben kiminle yaptım Allah aşkına" dedi. Türel, Böcek ve Tekin'i, bu 4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıklamaya davet etti.

İZMİR TORBALI'DA İŞÇİLERE SÜRGÜN VE BASKI

İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ise işçilere sürgün ederek baskı uyguluyor. Belediyede 16 kişinin görev yeri değiştirildi. Müdürlerin bir kısmını memuriyet düzeyine çekti. CHP'li belediyelerde işçilere yönelik baskı da sendikalar üzerinden başladı. İstanbul Esenyurt Belediyesi ve Ankara Elmadağ Belediyesi işçileri baskı altında. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan işçiler, sendika değiştirmeye zorlandıklarını belirterek baskıya karşı direnişlerini sürdürüyor.