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Politika

CHP'li Bekaroğlu'ndan mültecileri hedef alan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

27 Temmuz 2021 Salı 08:45 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 08:45
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Her fırsatta savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecileri hedef alan açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını söyledi.

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" dedi.

Söz konusu açıklamaların ardından CHP'de 'mülteci' çatlağı yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Özcan'ı eleştirdi.

CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Parti programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

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