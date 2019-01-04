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CHP’li Belde Belediye Başkanı, Belde Başkanı ve meclis üyeleri AK Parti’ye geçti

Adıyaman’da CHP’li Belediye Başkanı beraberinde CHP Belde Başkanı ve meclis üyeleriyle birlikte AK Parti’ye geçti.

  • İHA
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CHP’li Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Hasan Karakaya, CHP Belde Başkanı Abuzer Satıcı, belediye meclis üyeleri Kadir Atalay ve Abuzer Yücel, beraberindeki partililer ile AK Parti’ye katıldı. CHP’den istifa eden Başkan ve beraberindekilere AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle parti rozetleri katıldı. 15 yıl boyunca CHP’den Belde Belediye Başkanlığı yapan Hasan Karakaya’ya AK Parti rozetini AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın taktı.
 
Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Hasan Karakaya, AK Parti’ye katılım kararını halkla beraber aldıklarını belirterek, “Biz Adıyaman’da birlik, beraberlik ve kardeşlik için varız. Adıyaman’dan Türkiye’ye, bu ülkede beraber yaşamayı öğreneceğiz mesajı veriyoruz. Birbirimizi ötelemeden hep beraber yaşayacağız. Bu çatının altına girdik. Bu günden sonra Yaylakonak halkına gerekli hizmete vermeye devam edeceğiz. Biz kimsenin dolgu maddesi değiliz” dedi.
 
AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Parti kurulduğu günden beri hiçbir ayrım gözetmedi. Partinin ilk kuruluşunda üç temel kırmızı çizgiyi esas aldık.Bölgesel siyaset yapmayacağız, dedik. Etnik siyaset yapmayacağız, dedik. Dinsel siyaset yapmayacağız, dedik. Tamamen insan odaklı, insanı yaşatarak devleti yaşatacağız, dedik. Bizim birbirimizden farkımız yok. Partiler farklı olsa da beraberdik, şuan aynı çatı altında yine beraberiz” şeklinde konuştu.
 
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Yaylakonak Belediye Başkanı ve beraberindeki CHP’lilerin AK Parti’ye katılım yapmasının kendisini onure ettiğini ifade etti.
 
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Hasan Karakaya'yı yıllardan beri tanıdığını ve bugün aynı çatı altında çalışacak olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
 
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, ise Adıyaman’da gönül birliğinin önemli olduğuna işaret ederek, katılımın hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Hasan Karakaya ve beraberinde katılım yapan CHP’lilere “hoşgeldiniz” dedi.

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