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CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, partisinden istifa etti.

  • AA
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Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini ve mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını söyledi.

Daha önce de partisinin ilçe yönetimini eleştirdiğini ve istifa noktasına geldiğini anımsatan Ersoy, "Gelinen noktada CHP Çemişgezek ilçe yönetimiyle yaşadığım sorunlar nedeniyle partimden istifa ediyorum. Yerel seçimlere kadar görevimin başındayım. Son güne kadar vatandaşlarıma hizmet etmeye, layık olmaya çalışacağım." dedi.

Çemişgezek halkına teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Ben seçildiğim günden itibaren görevimi en iyi şekilde yapmaya, çalışarak vatandaşlarımıza layık olmaya çalıştım. Çemişgezek'in gelişmesi, sorunlarının çözümü için çalıştım ve son güne kadar da bu duygu ile çalışmaya devam edeceğim. Önemli olan ilçemizdir. Bizler dönemsel olarak vatandaşlar tarafından görevlendirilen seçilmişleriz. Seçildiğimiz gibi hizmet edip bırakmayı da biliriz. Gelinen noktada ilçe yönetimiyle çalışamayacağımız netleşmiştir ve bu nedenle görevimden istifa ettim. İstifa dilekçemi noter kanalıyla partimizin genel merkezine gönderdim ve bilgilendirdim."

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