Göçer, belediye önünde "İftira ile ihraç demokrasiye darbedir" temasıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçildiği günden beri derdinin Yazıhan olduğunu ve gece gündüz ilçeye hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

CHP altında seçime girdiğini ancak belediye başkanlığını kazandığı günden beri parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını taktığını ifade eden Göçer, parti ayrımı yapmadan bütün Yazıhanlılara eşit bir şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Göçer, şöyle konuştu:

"Ben parti suçu işlemedim. Herhangi bir yolsuzlukla, herhangi bir rüşvetle, herhangi bir irtikapla veya kamu malını zarara sokmakla yargılanmıyorum hamdolsun. Neyden yargılanıyoruz biliyor musunuz? Parti içi demokrasiden dolayı yargılanıyoruz. Sandık istiyoruz, sandık. Bizler sandığın olmadığı hiçbir yerde demokrasinin olmadığını düşünüyoruz. Malatya il örgütü ve sayın vekilimiz ne yazık ki genel merkeze yakın olmalarından dolayı bizi bu disiplin sürecine sürüklemiştir. Bizler parti içinde iktidar olmaya çalışanlar ve partinin gücü arkasına saklanıp zenginleşmeye çalışanları eleştiriyoruz. Asla ve asla partimi eleştirmiyorum, eleştirmelerine de fırsat vermiyorum. Ama parti içerisinde yapılacak antidemokratik uygulamalara da kafamızı eğecek değiliz. Hamdolsun ki beni yalnız bırakmayan, hesap vereceğim insanların karşısında alnım açık, dik duruyorum. Ben yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Eğer parti içerisinde bir arınma yapılacaksa yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenlerin bu partiden ihraç edilmesi gerekir."

"PARTİ İÇİNDEKİ YANLIŞLARI SÖYLEDİĞİM İÇİN BUGÜN BENİ İHRAÇ EDİYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Göçer, birilerinin talimatına uymadığı, "az olsun benim olsun" zihniyetine karşı çıktığı için tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ifade etti.

Göçer, şöyle devam etti:

"Ne suçu işledim? Genel Başkan'a burada sesleniyorum. Gerçekten partinin arınmaya ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partili ne demek? Cumhur halk demek. Yolsuzlukla, rüşvetle anılan kişilerin bu partiden süratle arınması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iktidardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir partidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'partide gördüğünüz bir yanlışı kayıtsız şartsız eleştireceksiniz' sözüyle parti içindeki yanlışları söylediğim için bugün beni ihraç ediyorlar. Bu benim için onurdur, şereftir. Bizler yanlış gördüğümüzü eleştirmek zorundayız. Yazıhan'da dalkavukluk yapacak, yalakalık yapacak, bir belediye başkanı kimse beklemesin. Genel Başkanı'mıza tekrar sesleniyorum. Parti içerisindeki mekanizmaların süratle işletilmesini bekliyorum. Asla ve asla bir yere gitmiyorum. Benim Cumhuriyet Halk Partili olmam Veli Ağbaba'nın iki dudağı arasında değildir."

İlçeye bağlı 33 mahallenin muhtarı ile CHP'li 6 belediye meclisi üyesi de konuşmalarında Göçer'e desteklerini belirtti.