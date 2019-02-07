CHP´li belediyeden oy taşıma itirafı

İlk yapılan sayımlar sonucunda AK Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı seçimde, CHP'nin itirazı sonucunda AK Parti'ye ait olduğu iddia edilen 700 oy silindi. Bunun sonucunda yapılan sayımda belediye seçimini CHP'nin adayı Ergül Akçiçek kazandı. Yeni beldelikten ilçeliğe yükseltilen daha önceden Hopa’ya bağlı olan Kemalpaşa ilçesinin CHPli belediye başkanı Ergül Akçiçek açık açık oy taşıdıklarını itiraf etti.