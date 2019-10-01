İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar

Son 1 yıldır bütün propogandasını ‘israf’ kavramı üzerine kuran CHP’ye bağlı belediyelerin ‘heykel’e yatırdığı para dudak uçuklattı. Yeni Şafak, CHP’li belediyelerin 2017 ve 2018 faaliyet raporlarını inceledi. Sadece 9 CHP’li belediyenin heykel ve anıt yapımı ve onarımı için yaklaşık 16 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

2 YILDA 11 MİLYON

Bu konuda rekor İzmir’in CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde. 2017 yılında anıt yapımı için belediye bütçesinden 9 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 5 milyon 560 bin 947 lirası harcadı. 2018 yılına gelindiğinde yine “Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyon işlemi” yapılacağı belirtildi. 2018 yılının heykel harcaması 5 milyon 935 bin 988 liraya ulaştı. CHP’li Karşıyaka Belediyesi, sadece 2 yılda kasasından 11 milyon lirayı heykel yapım ve restorasyonuna yatırdı.

YENİ ESERLER KAZANDIRILACAK

CHP’li Gaziemir Belediyesi de heykel yapımı için kasanın ağzını açtı. 2017 yılı faaliyet raporunda “İlçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımı yapılarak yeni eserler kazandırılacaktır”

ifadesine yer verildi. CHP’li belediye kasasından bu işlemlerde kullanılmak üzere 361 bin 192 lira harcadı. 2018 yılında da aynı çalışma için 87 bin 468 lira harcandı. CHP’li Balçova Belediyesi 2018 yılında heykel yapım ve onarımına 36 bin lira harcadı.