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CHP’li belediyenin arsa yalanı

Kendilerini ‘Balçova arsa mağdurları’ olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunları için İzmir’den Ankara’ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

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Arazi sahipleri imar haklarını alamadıklarını iddia etti. Mağdurlar adına avukatı Mustafa Kemal Turan, 5 bin kişinin yıllar önce ‘sosyal konutlar yaptırılacağı’ taahhüdüyle belediyeden aldığı arsaların bir kısmının tapularının hala verilmediği, verilenlere ise imar ve yapılaşma hakkı tanınmadığını öne sürdü. Turan, ölenlerin mirasçılarının katılımıyla mağdurların sayısının 20 bin kişiye yaklaştığını söyledi. 

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