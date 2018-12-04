CHP’li belediyenin arsa yalanı

Arazi sahipleri imar haklarını alamadıklarını iddia etti. Mağdurlar adına avukatı Mustafa Kemal Turan, 5 bin kişinin yıllar önce ‘sosyal konutlar yaptırılacağı’ taahhüdüyle belediyeden aldığı arsaların bir kısmının tapularının hala verilmediği, verilenlere ise imar ve yapılaşma hakkı tanınmadığını öne sürdü. Turan, ölenlerin mirasçılarının katılımıyla mağdurların sayısının 20 bin kişiye yaklaştığını söyledi.