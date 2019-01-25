CHP’li belediyenin foseptik rezaleti

Altyapının olmadığı ilçede pislik ve koku vatandaşları canından bezdirdi. Foseptik suyunun denize akmasıyla oluşan doğa katliamına ise CHP’li belediye göz yumuyor. Daha önce CHP’li ilçe belediyesinin ve son 2 yıldır da CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki bölgede hizmet eksikliği, Karabunluları; pisliğin, kokunun esareti altında bıraktı. Taşan foseptik suları denize ve sokaklara akıyor.

KOCAOĞLU OYALADI

2019 yılında hala foseptik kullanılmasına isyan eden Mordağan Mahallesi’nde oturan Gülay Saka “Atık sular bizim evimizin içine kadar sızıyor. Belediye geliyor, bakıyor, gidiyor. Senelerdir bizi oyalıyor” derken Zafer Şener ise şikayetini şu sözlerle anlattı: Onlarca yıldır boşaltılmayan yerlerde var. Onların atık suları denize gidiyor. Aziz Kocaoğlu’nun Karaburunlulara verdiği sözü tutmadı. Kocaoğlu buraya gelip ‘Çapayı vuruyoruz’ demişti. Üzerinden 15 yıl geçti, hizmet yok.

DOĞA KATLEDİLİYOR

AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Ferhan Eroğlu ise ‘’Mordoğan belediyeyken 1999-2004 yılları arası belediye başkanlığı yaptım. O dönem Mordoğan için 22 klasörlük uygulama projesi yaptırdım kanalizasyon için. Benim başkanlığım bitti 15 sene geçti, bu proje hayata geçirilmedi. Hem Mordoğanlı hem de Karaburunlu bu sorunla karşı karşıya. Benim belediye başkanlığı döneninde 5 tane mavi bayraklı plajımız vardı. Şimdi hiç mavi bayraklı plajımız yok.