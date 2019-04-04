CHP’li Çelebi’ye Göksu’dan ayar

Başkan Mehmet Tevfik Göksu paylaşımında Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nin Büyükşehir Belediyesine değil, Esenler Belediyesi’ne ait olduğunu, o tabloların da CRR’de yapılan Su Kasidesi sergisi için gönderilip geri getirildiğini görselleriyle paylaştı. Göksu’nun yanıtının ardından Çelebi tweetini silmek zorunda kaldı.