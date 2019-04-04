CHP’li Çelebi’ye Göksu’dan ayar
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İBB’den tabloların kaçırıldığını iddia etti, Esenler Belediye Başkanı’ndan tokat gibi yanıt geldi.
Başkan Mehmet Tevfik Göksu paylaşımında Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nin Büyükşehir Belediyesine değil, Esenler Belediyesi’ne ait olduğunu, o tabloların da CRR’de yapılan Su Kasidesi sergisi için gönderilip geri getirildiğini görselleriyle paylaştı. Göksu’nun yanıtının ardından Çelebi tweetini silmek zorunda kaldı.
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