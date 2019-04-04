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CHP’li Çelebi’ye Göksu’dan ayar

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İBB’den tabloların kaçırıldığını iddia etti, Esenler Belediye Başkanı’ndan tokat gibi yanıt geldi.

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Başkan Mehmet Tevfik Göksu paylaşımında Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nin Büyükşehir Belediyesine değil, Esenler Belediyesi’ne ait olduğunu, o tabloların da CRR’de yapılan Su Kasidesi sergisi için gönderilip geri getirildiğini görselleriyle paylaştı. Göksu’nun yanıtının ardından Çelebi tweetini silmek zorunda kaldı.  

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