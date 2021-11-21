CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: PKK ile ilişkisini minimize etsin

21 Kasım 2021 Pazar 16:47 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 16:52

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Pazar Siyaseti Programı'nda Pınar Işık Ardor'un soruları cevapladı.

CHP'NİN HELALLEŞMESİ!

Altay, 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı olaylarının organizatörü "Soros artığı" Osman Kavala'yı savunarak cezaevinden çıkartılmaları gerektiğini savundu.

Altay'ın açıklamaları şu şekilde;

DEMİRTAŞ VE KAVALA CEZAEVİNDEN ÇIKMALI

Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız ve cesuruz bu konularda.

PKK İLE İLİŞKİSİ VARSA MİNİMİZE ETSİN

HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar, İYİ parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur.

İYİ PARTİ'NİN "HDP İTTİFAKTA VARSA BİZ YOKUZ" ÇIKIŞI

İYİ Parti'nin "HDP ittifakta yer alacaksa biz bu ittifakta olmayacağız" sözü hatırlatılan Altay şu cevabı verdi;

Biz Millet İttifakıyız. Biz memnunuz. CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, Demokrat Parti Bu dört sayın genel başkanın evet demediği hiçbir siyasi parti ittifakın içine giremez.