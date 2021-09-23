23 Eylül 2021 Perşembe 07:06 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 08:23

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP polemiğini zirveye taşıdı. Erdoğdu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Valla Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse, keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı." diyen Erdoğdu, Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz." sözlerinin ardından tartışmayı zirveye taşıdı.

"MİLLET İTTİFAKI DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI!"

HDP'nin ittifak şartlarını açıklamasına günler kala Erdoğdu'dan gelen bu açıklama tepki çekti.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir inşallah. Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama düşük ihtimal.' dedi. Meral Akşener kahvaltı yapmak ister, CHP milletvekili Cumhurbaşkanı olsun ister. Millet İttifakı değil Demirtaş İttifakı!" ifadelerini kullandı.