CHP'li Eren Erdem pes dedirtti! ''Türkiye'nin aklıyla alay ediyorlar''

2 Ekim 2021 Cumartesi 07:49 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 07:49

CHP PM Üyesi Eren Erdem, İmamoğlu'nun Taksim metrosunda yürüdüğü videoyu, "İstanbul'un altını oydu, delik deşik yaptı; metro yapma rekoru kırdı. İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" diyerek paylaştı.

Bu konu üzerine Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, videoyu alıntılayarak, "İmamoğlu'nun yürüdüğü metro istasyonu Taksim. 17 Eylül 2000 tarihinde açıldı. Fazilet Partisi vardı o zaman." dedi ve "AK Parti icraatlarına çökme çabalarına alışmıştık, arkadaşlar önceki dönemlere de dadanmaya başladılar.

Bu saçmalıkları çok gündem etmek istemiyorum ama yani artık bu Eren Erdem'in yazdığına ne isim konur bilmiyorum...

Propaganda desen, böyle saçma propaganda olmaz, pişkinlik desen hafif kalır... Kitlelerinin ve tüm Türkiye'nin aklıyla alay ediyorlar resmen." diye yazdı.