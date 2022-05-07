İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2022 Cumartesi / 6 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
Politika

CHP'li eski vekil Canan Arıtman hayatını kaybetti

CHP'den 22. ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili olan Canan Arıtman, 72 yaşında vefat etti.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Arıtman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arıtman'ın cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Canan Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra hekimliğe başladı.

Arıtman, uzmanlığını yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Arıtman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini de yürüttü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.