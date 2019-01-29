CHP'li Gürsel Erol: HDP'yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

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CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP'nin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gizli ittifak yürüttükleri terör partisi HDP'ye güzellemelerde bulundu.

HDP'Yİ TERÖRLE BAĞDAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL

CHP'nin Elazığ vekili Erol, miting meydanlarında 'Sırtımızı YPG'ye KCK'ya, PKK'ya yasladık', 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen HDP'nin terörle bağlantısının olmadığını iddia etti. Terörist cenazelerinde de HDP'nin yanında olmaktan geri durmayan CHP''nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol katıldığı programda 'HDP'yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum. HDP'nin terörle bağlantısının olup olmadığını ben bilemem, buna istihbarat karar verir' dedi.

HDP'DEN CHP'YE JEST

HDP'den 31 Mart Yerel seçimlerine ilişkin bugün önemli bir açıklama yapılmış ve 3 büyükşehirden aday çıkartılmayacağı açıklanmıştı. Seçim çalışmaları kapsamında CHP ile HDP arasında gizli gizli ittifak görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. CHP'li Erol'un açıklamaları da HDP'nin jestine yanıt olarak yorumlandı.