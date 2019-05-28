30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0098
  • 6,7318
  • 247.129
  • 87.166
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP'li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları için girdiği bir dükkanda, vatandaşa hakaret etti. İmamoğlu, kendisini dinlemek istemeyen vatandaşı azarladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimleri öncesinde girdiği bir dükkanda vatandaşla önce tartıştı, sonrasında ise azarladı.
 
Dün akşam saatlerinde katıldığı özel bir televizyon programındaki dakikaları vatandaşa zorla dinletmeye kalkan CHP'nin adayı İmamoğlu, dinlemek istemeyen vatandaşın videosunu kendi resmi twitter hesabından paylaşarak, "Birileri bizi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışsa da biz birlik olmaya, el ele gönül gönüle olmaya devam edeceğiz. Yeter ki; birbirimizi dinleyelim, anlayalım. Kötülüğün kimseye seçim kazandırmadığını 23 Haziran’da bir kez daha göreceğiz." ifadelerine yer verdi.
 
PR İÇİN VİDEOYU KIRPARAK SERVİS ETMİŞ
 
CHP'li İmamoğlu'nun, "Videomu kırptılar mağdur oldum" diyerek zorla vatandaşa izletmeye çalıştığı anların da İmamoğlu tarafından kırpılarak servis edildiği ortaya çıktı.
 
Ortaya çıkan yeni görüntülerde tartışmanın sonunda vatandaşa, "Ukalalık yapma bana!" diyerek hakaret eden İmamoğlu, dükkandan ayrılırken de vatandaşın yüzüne hafif bir şekilde tokat attı.

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan 'Pençe' harekatı açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Pençe' harekatı açıklaması

İtiraz kabul edildi, o beldede seçim tekrarlanacak

İtiraz kabul edildi, o beldede seçim tekrarlanacak

"Kawa" anlattı, bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı, bir bir ortaya çıkarıldı

'Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır'

'Gazetecilerin ifadeye çağrılması devlet işleyişinin bir parçasıdır'

'Pençe harekatı; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün karşılığı'

'Pençe harekatı; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün karşılığı'

Ecrin'e ne oldu? Başsavcıdan flaş açıklama

Ecrin'e ne oldu? Başsavcıdan flaş açıklama

İki ülke arasında büyük gerilim! NATO çağrı yaptı

İki ülke arasında büyük gerilim! NATO çağrı yaptı

Tarihin en hızlı uçağı! 9 saatlik yolculuk 3 saate inecek

Tarihin en hızlı uçağı! 9 saatlik yolculuk 3 saate inecek
 

POPÜLER HABERLER

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

İşte kalp sağlığına faydalı süper besinler!

İşte kalp sağlığına faydalı süper besinler!

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA