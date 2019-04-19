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CHP'li İmamoğlu’nun “antrikot” algısında bir gerçek daha ortaya çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu sosyal medyada paylaşılan “antrikot” kurgusuyla yeni bir skandala imza attı. İmamoğlu’nun yemek menüsünü sorduğu kişinin daha önce Beylikdüzü Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Coşkun Dilli olduğu ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İşte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun daha önce başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü’nde daha önce görev yapan çaycı Çoşkun Dilli olduğu ortaya çıktı. İşte İmamoğlu'nun mazbatayı alır almaz beraber aktörlüğe soyunduğu Coşku Özdilli'nin sosyal medya paylaşımları:

MEVLÜT UYSAL EKİBİ NE DEDİ?
 
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan yemekhane videosuna Mevlüt Uysal’ın ekibinden yanıt geldi. Uysal'ın ekibi videonun “özel bir kurgu” olduğunu belirterek “İBB Yemekhanesi’nde tüm personele aynı yemek çıkmaktadır. Bu güne kadar Başkan da bu yemekten yemiştir.” açıklamasında bulundu.
 
“Ekrem İmamoğlu’nun Yemekhane diye girip özel bir kurgu ile video çektiği yer Başkanlık Çay Ocağı’dır. İBB Yemekhanesi’nde tüm personele aynı yemek çıkmaktadır. Bugüne kadar Başkan da bu yemekten yemiştir. Farklı bir yemek olması için Özel Kalem Müdürlüğü’nden garsonlara talimat verilmesi gerekmektedir. Çay Ocağı’ndaki garsonun “Size” dediği yemek ancak Özel Kalem Müdürlüğü’nden gelen bir talimatla temin edilmiş olabilir. Bu sadece bir algı operasyonudur. Kendi Özel Kalem Müdürlüğü’nün uhdesinde gerçekleşmiş bir durumdur.”

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