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CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na İstanbul göndermesi: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

CHP’li İnce, 'Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz.' dedi.

  • AA / star.com.tr
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CHP’li Muharrem İnce, "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz." dedi.

İnce, CHP Çiftlikköy Belediye Başkanı Adayının bir alışveriş merkezinin salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

İnce, yaptığı konuşmada, Yalova’da uzun yıllar milletvekilliği yaptığını hatırlatarak “Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz.” ifadesini kullandı.

 

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "başarısız" göndermesi

Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda partisinin mağlup cumhurbaşkanı adayı İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak, "Öyle bir düşüncem yok. İstanbul'u, arkasında başarı hikayesi olan biriyle alacağız." şeklinde konuşmuştu.

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