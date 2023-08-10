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Politika

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na yalanlama: ''Oy hırsızlığı görmedik''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü. Konuşmasında, 'Hep seçimi beklediler. 'Seçimden sonra gereğini yapalım' dediler. Seçimi hile hurda ile aldılar' ifadelerini kullandı. CHP liderinin bu sözlerini partisinin Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel yalanladı ve 'Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik' itirafında bulundu.

10 Ağustos 2023 Perşembe 02:54 - Güncelleme:
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na yalanlama: ''Oy hırsızlığı görmedik''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, iktidarı hedef alarak "Seçimi hile hurda ile aldılar" iddiasında bulundu.

Seçim yenilgisi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Onursal Adıgüzel, "Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" itirafında bulundu.

"'2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı"

Adıgüzel, Halk TV canlı yayınında, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı."

"SANDIĞI BOŞ BIRAKIP OYLARI ÇALDIRIYORSAK ZATEN SONUCU HAK ETTİK DEMEKTİR"

Kılıçdaroğlu'na açıklamaları için tepki gösterenlerden birisi de Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Şöhret Can Kolsuz oldu. Kolsuz, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtip CHP liderini yalanladı.

Kolsuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bilişim sorumlusu olarak tutanakların girişini kontrol eden kişi olarak söylüyorum. Seçimde sonuca etki edecek hiçbir usulsüzlük yok. Hatta ileri gidiyorum yapılacağı 5 sene önceden belli olan bir seçimde sandığı boş bırakıp oyları çaldırıyorsak zaten sonucu hak ettik demektir" dedi.

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