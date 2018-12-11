CHP’li İzmir’in çilesi bitmedi

İZBAN’da çalışanlar, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önerilen yüzde 22’lik ücret zammını kabul etmedi. Zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi AŞ’nin (İZBAN) çalışanları dün gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle ‘Bu iş yerinde grev vardır’ yazılı pankart asarak greve başladı.

İzmir’in güney aksını, kuzey aksına bağlayan, günlük otalama 500 bin kişinin kullandığı 136 kilometre uzunluğundaki İZBAN, grev nedeniyle durdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aktarmalı ulaşımla kentin ulaşımında İZBAN’ı can damarı haline getirmesi, grevle birlikte ulaşımı kilitledi. Sabah saatlerinde evinde işe, okla gitmek için çıkan İzmirliler, ulaşım çilesi yaşadı. İZBAN’dan geri dönen yolcular ek sefer konulmasına rağmen otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

AZ SAYIDA SEFER

İZBAN, yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.30- 11.00 ve 16.00- 22.00 saatlerinde az sayıda trenle Gaziemir’de bulunan Adnan Menderes Havalimanı ile Çiğli arasında 24 dakikada bir yapılan seferle hizmet verdi. Normal zamanda da trafik sıkışıklığı olan güzergahlara ek otobüs seferi konması ve vatandaşların özel araçları ile yola çıkması ise trafiği durma noktasına getirdi. Çileden çıkan vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Güne çileyle uyanan İzmirliler, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.