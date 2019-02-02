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CHP’li Kadıköy Belediyesi işçileri isyan etti 

Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası’nın 1 No’lu şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi yaptı.

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Sendika üyesi işçiler, belediye birasından alkışlar eşliğinde “Sözleşme hakkımız söke söke alırız”, “Hak hukuk adalet”, “Kasadaki para işçinin hakkı” şeklinde slogan atarak dışarı çıktı. Belediyenin garajına inen işçiler daha sonra yine slogan atarak, belediye önünde toplandı. Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, burada yaptığı açıklamada, 2 aydır yürüttükleri toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığını ifade etti. 

HAKLARINI ALAMADILAR 

Tanyeri, taleplerinin masum olduğunu ve haklarını alamadıklarını aktararak “İşçilerin talepleri doğrultusunda ücretsel anlamda evimize ekmek götürmekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Süreç de tıkandığı için süreçle birlikte bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç belli bir noktaya gelmezse eylemlerimiz devam edecek” dedi. Zaman zaman halay çeken işçilerin saat 08.00’de başlattıkları eylemin, saat 10.00’da tamamlanacağı belirtildi. 

 

İşçiler sözleşme haklarını almak için belediye önünde 2 saat süren eylem yaptı.

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