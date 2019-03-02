12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP’li Lütfü Savaş’tan seçmenlere oy tehdidi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları için gittiği köyde kendisine oy vermeyenlere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaşları da azarlayan Savaş, “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” dedi. Vatandaşlardan biri Savaş’a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise, “Mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız” ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yerine uzaydan internet hizmeti sağlayacak uydular gönderildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den PKK'ya karşı Türkiye'ye destek mesajı!

ABD'den PKK'ya karşı Türkiye'ye destek mesajı!

Askeri helikopter Aziz dede için havalandı

Askeri helikopter Aziz dede için havalandı

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

39 ilçede asayiş uygulaması

39 ilçede asayiş uygulaması

Yıldırım, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

Yıldırım, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Yıldırım´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA