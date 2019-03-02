CHP’li Lütfü Savaş’tan seçmenlere oy tehdidi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları için gittiği köyde kendisine oy vermeyenlere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.
Vatandaşları da azarlayan Savaş, “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” dedi. Vatandaşlardan biri Savaş’a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise, “Mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız” ifadelerini kullandı.
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