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Politika

CHP'li Meclis üyesi Osman Kurum görevinden uzaklaştırıldı

Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

AA11 Mart 2021 Perşembe 08:18 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 08:18
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İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

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