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Politika

CHP'li Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Timsah gözyaşları döküyor

CHP'li Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

11 Haziran 2020 Perşembe 08:37 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 08:37
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CHP'de yıllarca Genel Başkan Yardımcılığı, devlet bakanlığı ve milletvekilliği yapmış Mehmet Sevigen A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürülmesinin ardından CHP yönetiminin karara itiraz etmesini eleştiren Sevigen, Klıçdaroğlu'nun 2016 yılında hükümete meydan okuyarak "dokunulmazlıkları kaldırın" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

"TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKÜYOR"

Sevigen, "Dokunulmazlık iktidara değil muhalefete lazım. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi çıktı ve 'dokunulmazlık kaldırılsın' dedi. Şimdi Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürülünce de çıkmış feryad ediyor. Senin feryad etme hakkın yok. Sen çıktın meydan okudun ve bedeli ödeniyor. Sonra da gidip Timsah gözyaşları döküyor. Kim inanır buna?" ifadelerini kullandı.

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