CHP’li Oğuz mahrem imamlarla bağlantılı

18.12.2019 00:46 - Güncelleme: 18.12.2019 00:46

CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un, kendi adına kayıtlı GSM hattını Hava Kuvvetleri İzmir mahrem imamı Lokman Uçan’a verdiği tespit edildi. Oğuz, ifadesinde ‘Muhammed’ kod adlı Lokman Uçan’ı tanıdığını ve GSM hattını verdiğini itiraf etti. Oğuz’un ayrıca haklarında FETÖ’den adli işlem yapılan 182 kişiyle daha irtibatı belirlendi.

İbrahim Burak Oğuz, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Buca Kırıklar Cezaevi’ne gönderildi. CHP’li Belediye Başkanı Oğuz’un, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde Genel Müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk Kod adlı F.D. isimli şahıs ile irtibatı tespit edildi. Oğuz’un ayrıca, örgütün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Metin ve Fevzi Kod adlı H.Ç, örgütün Mülki İdari Amirleri Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren M.A ve örgütün Emniyet Mahrem İmam Yapılanmasında faaliyet gösteren Orhan Kod adlı O.M. isimli şahıs ile çok sayıda irtibatı belirlendi.

TELEFON HATTINI MAHREM İMAMA VERDİ

Oğuz’un, kendi adına kayıtlı olan GSM hattını, Hava Kuvvetleri İzmir Mahrem Yapılanmasında Müdür Yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet Kod adlı Lokman Uçan’a tahsis etmesi, FETÖ ilişkisinin boyutunu da açık etti. Oğuz’un bu kişi ile ayrıca ortak bir yerde bulunduğuna dair baz bilgileri de bulunuyor.

Oğuz’un kullandığı GSM hattı ile ise, haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem yapılan toplam 182 şahıs ile görüşme kaydı belirlendi.

Oğuz, ifadesinde sohbet imamlığı yaptığı iddiasını kabul etmedi ancak, mahrem imama hat verdiğini itiraf etti. Oğuz, Lokman Uçan’ı tanıdığını söyledi. Oğuz özetle şunları söyledi: “SGK, KOSGEB ve TKDK teşviklerinde uzman olması sebebiyle iş yeriyle ilgili konularda destek almak için kendisine GSM hattı verdim. Bu hattı vermemin sebebi diğer müşterilerle kolay irtibat kurmaktı. Lokman Uçan’ın yanında Deniz Kuvvetleri yapılanmasında müdür yardımcısı statüsünde görev yapmakta iken firar eden E.A isimli şahsı ise daha önceden defterini tuttuğum için tanıyorum. Ticari işlerde kullanılması amacıyla bu şahıslara iki veya üç adet GSM hattı ile cihaz verdim.”

FETÖ’CÜ BAŞKANA CHP SAHİP ÇIKTI

FETÖ’den tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz’a CHP sahip çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Urla Belediyesi önünde İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte basın açıklaması yaptı. “Haksız, hukuksuz ve politik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını” öne süren Tuncay Özkan, ‘’Belediye başkanı arkadaşımız bu saldırı sonucu dün tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Derhal itirazlarımızı yapacağız. Urla’nın hakkını, belediye başkanımızın hakkını FETÖ’nün yuvası haline gelmiş politik kişilere ve kurumlara asla yedirmeyeceğiz’’ diye konuştu. CHP olarak Belediye Başkanı Oğuz ve halkla dayanışma içinde olduklarının altını çizen Tuncay Özkan, şunları kaydetti: ‘Buradan yola çıkarak Urla Belediyemize karşı girişilecek her türlü sabotaja, politik harekete karşı çelik bir duvar gibi burada durmaya devam edeceğiz.’’