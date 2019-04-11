CHP’li Özcan ırkçılıkta ısrarlı

Sayan ırkçı Özcan’ı “Kur-an’ı öpmek yetmez, içinde yazanlara da uymak gerekir...” diyerek kınadı. Özcan da ırkçı icraatlarını savunarak Sayan’ı hedef aldı. Özcan, Sayan’a “Sen dönmeye devam et” dedi. Sayan ise “Bakıyorum edebini de yitirmişsin. Ben dönek isem Mansur Yavaş nedir, açıklarsan memnun olurum” diye cevap verdi.