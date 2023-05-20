CHP'li Özel'den 7'li koalisyonu karıştıracak ''şerefsiz'' çıkışı!

Kandil'deki tüm terör elebaşlarının destek açıklaması yapıp oy istediği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra takındığı 'milliyetçilik' maskesi ittifak içerisinde etkisini göstermeye başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde aldığı mağlubiyet sonrası 'milliyetçi' maskesi takmaya başlarken partisindeki isimler de algı operasyonuna başladı.

Seçim süreci boyunca PKK elebaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını vadeden HDP'yle iş tutan, özerklik yasasını getirecekleri yönünde vaatlerde bulunan ve sürekli Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, başlattığı yeni propaganda sürecinde terör desteğini inkar etmeye başladı.

"AKLINDAN GEÇİREN ŞEREFSİZDİR"



Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarından sonra da şimdi de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP ile aralarında büyük kriz çıkartacak açıklama geldi.

Özel, Afyonkarahisar'da parti otobüsünün üzerinde vatandaşlara seslendi.

HDP'nin Öcalan'ı serbest bırakacağını defaatle vadettiği söylemlerine ilişkin konuşan Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir." dedi.