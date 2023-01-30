CHP'li Sarıhan'dan başörtüsüyle ilgili skandal açıklama: Terörle ilişkilendirdi

Türkiye'de uzun yıllar büyük travmalara neden olan başörtüsü sorununda yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhur İttifakı, başörtüsüne anayasal güvence çalışmasını tamamlayarak TBMM'ye sunuldu. TBMM'de komisyondan geçen teklif, Genel Kurul'da görüşülecek fakat muhalefet değişiklik için destek vermeyeceğini açılarken buna gerekçe olarak ise maddede bulunan "dini inancı sebebiyle" ibaresi gösterildi.

'HELALLEŞME' LAFTA KALDI



Konu hakkında tartışmalar devam ederken 28 Şubat zihniyeti karanlıklar içinden yeniden hortladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar kesim ile ilgili 'helalleşme' vaatlerinde bulunurken CHP'den nefret dolu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda 'helalleşme' çıkışı ile ortaya attıktan sonra kamuoyunun gündemine gelen konu CHP'li isimleri kızdırdı.

Teklifin Genel Kurula gelmesinin beklendiği bu günlerde CHP'nin eski vekillerinden 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan Cumhuriyet'e konu hakkında tuhaf açıklamalarda bulundu. Sarıhan'ın nefret dolu sözlerinin yanında 28 Şubat söylemleri de dikkat çekti.

AKLA ZARAR İDDİA: BAŞÖRTÜSÜ TERÖRE NEDEN OLUR



Sarıhan, Anayasa teklifinin TBMM'den geçmesi durumunda Türkiye'nin İran olacağını ileri sürdü. Terör örgütü PKK/YPG ve onun destekçilerine tek bir laf dahi etmeyen Sarıhan, başörtüsü düzenlemesinin terör tehlikesi meydana getireceğini iddia etti. Laiklik gerekçesine sarılan Sarıhan, "Bu anayasada güvence altına alınan laiklik ilkesiyle tamamen çelişen antilaik bir önerme. Eğer böyle bir öneri yaşama geçer ve anayasada yer alırsa Türkiye'nin İran, Pakistan, Afganistan olma olasılığı çok güçlü olur." ifadelerini kullandı.