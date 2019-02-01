Kanatoğlu: Odabaşı, CHP'nin Kadıköy adayı olamaz

Gazeteci Gürkan Hacır, dün akşam katıldığı bir programda CHP’nin olaylı geçen Kadıköy aday seçimiyle alakalı Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanatoğlu’na görüş sorduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi için iki önemli uyarı bilgisi aldığını söyledi.

"KADIKÖY İÇİN PM'DE YENİDEN OYLAMA YAPILMASI LAZIM"

30 oy kabul, 29 oy red, 1 oy çekimser oy alan Odabaşı'nın durumunun tartışmalı olduğunu söyleyen Hacır, CHP Parti Tüzüğüne göre adaylığın geçerli olabilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun yani 31 üyenin oyunun gerekli olduğunun bilgisini aldığını söyledi.

"ODABAŞI OYLAMADA TEKRAR ADAY OLAMAZ"

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanatoğlu'nu aradığını söyleyen Hacır, Kanatoğlu'nun "Çok net uyarıyorum. Salt çoğunluğun sağlanamadığı için bunun tekrar oylanması gerekir. Oylanmadığı takdirde Yüksek Seçim Kurulu buna mazbata vermez" dedi. Hacır, Kanatoğlu'nun ikinci kritik bir durum olarak, "Odabaşı, CHP MYK'dan tek başına getirildiği için ikinci kez oylamaya getirilemez" noktasına dikkat çekti. "Neden bunu söylüyorsunuz?" diye sorduğunu belirten Hacır, "CHP PM'ye Odabaşı'nı getirenin MYK olduğunu, Merkez Yürütme Kurulu'nun CHP'nin Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek organı olan Parti Meclisi'ne dayatma yapamayacağı" cevabını aldığını söyledi. Kanatoğlu'nun ayrıca, "Eğer iki ya da 3 adayı getirselerdi, onlardan biri salt çoğunluğu sağlayamasaydı, o zaman problem olmazdı, tekrar o adaylar olabilirdi" dediğini aktaran Hacır, 'MYK'nın Parti Meclisi'ne bir kişiyi dayatması sonrası o kişinin reddedilmesi ile birlikte, ( 31 oy alamayan Odabaşı reddedilmiş oluyor) tekrar getirilmesi dayatma kabul edilir. Bu kanunsuzluktur" dediğini ifade etti.

AYNI DURUM CHP'NİN SELÇUK ADAYI İÇİN DE GEÇERLİ

Bunda ısrar ederlerse CHP, Kadıköy'de mazbatasını kaybedebilir bilgisini aldığını söyleyen Hacır, aynı durumun CHP'nın Selçuk Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel için de geçerli olduğunu söyledi.

ODABAŞI'NIN HDP'YE YAKIN PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'li Odabaşı'nın Kadıköy için aday gösterilmesi sonrası sosyal medya hesabından HDP'ye yakın söylem içeren paylaşımları gündem olmuştu. Gelen tepkiler üzerine Odabaşı, "Atatürk ilkelerine bağlıyım" açıklamasında bulunmuştu.