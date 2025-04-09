Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tutuklu öğrencilerin hukuki süreci ile öğrencilerin koğuşta darbedildiği iddialarının sorulması üzerine Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptığını, gençlerin bir kısmının güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiğini ve istenmeyen olayların vuku bulduğunu anımsattı.

Tunç, olaylar neticesinde 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 278'i hakkında tutuklama kararı verildiğini, 3 asliye ceza mahkemesine davalar açıldığını belirterek, tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu, dosyaların düştüğü mahkemelerin takdirinde olayların değerlendirileceğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Öğrencilerin şiddete uğradığı iddiasını" sorması üzerine Tunç, şunları kaydetti:

"Gençlerimize yönelik herhangi bir fiil gerçekleşmişse, somut olarak örnek varsa, bu konunun üzerine kararlılıkla gidilir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Gençlere yönelik böyle çirkin şeyler olmaz. Gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde, adliyelerimizde her yerde kameralar var. İşkenceye sıfır tolerans politikası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adi suçlularla aynı koğuşa konulduğuna ilişkin birtakım dezenformasyonlar yapıldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir yargılama süreci var, bu süreçte dosyaların durumuna, o kişilerin işledikleri fillere göre yargı ve takdir yetkisi mahkemelerindir. Tutuklama sebepleri de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bellidir. Mevzuatımız çerçevesinde, dosyadaki o kişinin işlediği fiile göre, mahkemeler karar verecektir."

- "MAHMUT TANAL, HABER VERSEYDİ BAKANLIĞA DAVET EDERDİM"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önündeki eylemine ilişkin ise Bakan Tunç, Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını söyledi.

Bakan Tunç, Tanal'la Meclis'te 16 yıl boyunca odalarının yan yana olduğunu anımsattı.

Tanal'ı göremediklerini belirten Tunç, "Yoksa yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Gelmesi lazımdı. Direkt makama gelseydi, çay da yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içinde sabaha kadar mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Komşumuz, 16 yıldır da bir hukukumuz var. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede eski Yargıtay binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi, ben onu Bakanlığa davet ederdim." diye konuştu.

Tunç, İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Polat'ın cezaevine alındığı günden bu yana şikayetlerinin devam ettiğini ve her şikayetinde de doktor muayenesinin yapıldığını aktaran Tunç, Adli Tıp Kurumunun bazı tetkikler istediğini ve hastanelerde bu tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Tunç, "Tetkiklerin sonucu Adli Tıp'a intikal ettiğinde, Adli Tıp Kurumu bununla ilgili karar verecek. Bazı yanlış anlamalar da var. Ceza Güvenlik Tedbirleri Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş. Cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek tutuklularla ilgili de düzenleme var. Buna yönelik tam teşekküllü hastane ve Adli Tıp'ça onaylanan bir rapor varsa tutuklama yerine adli kontrol kararı verilebilir diyor." ifadelerini kullandı.

"DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret etmek için bir talebi oldu mu?" sorusuna ise Bakan Tunç, "İmralı ile ilgili yakınlarının bir görüşme talebi oldu. Orada barındırılan diğer hükümlülerle ilgili de talep oldu. Görüşmeler sağlandı, bayram görüşmesini yaptılar. DEM Parti'nin kurumsal olarak ayrıca şu anda İmralı'yla görüşme talebi söz konusu değil." yanıtını verdi.