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Politika

CHP'li Tekin'den Kılıçdaroğlu'nu savunma çabaları: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Sav, 'Yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir.' demişti. Söz konusu açıklamalara tepki gösteren CHP'li Gürsel Tekin, 'Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav'a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez' ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2023 Pazar 02:38 - Güncelleme:
CHP'li Tekin'den Kılıçdaroğlu'nu savunma çabaları: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez
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Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav katıldığı canlı yayınında seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu. CHP'nin 10 yılda bir arpa boyu yol alamadığını söyleyen Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız." diye konuştu.

Sav'ın açıklamalarına CHP kanadından tepki geldi. Partinin önde gelen isimlerinden eski Milletvekili Gürsel Tekin, Sav'ın sözlerini yakışıksız olarak niteledi.

"İNSAN KENDİ PARTİSİNİ İHBAR ETMEZ"

Tekin, katıldığı canlı yayınında Sav'ı hedef alarak, "Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav'a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez." dedi.

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