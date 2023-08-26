İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li vekil Mahir Polat'ın ahlak dışı açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Haddini aştı
Politika

CHP'li vekil Mahir Polat'ın ahlak dışı açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Haddini aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri nedeniyle AK Parti, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
CHP'li vekil Mahir Polat'ın ahlak dışı açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Haddini aştı
ABONE OL

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" savundu.

Polat'ı sert sözlerle eleştiren İnan, "Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı yazılı açıklama ile Polat'a tepki gösterdi. Polat'ın sözlerinin "düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz" nitelikte olduğunu kaydeden Saygılı, Polat hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.