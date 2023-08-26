İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Polat'ın ifadelerinin ahlak dışı olduğunu ve "haddi aştığını" savundu.

Polat'ı sert sözlerle eleştiren İnan, "Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı yazılı açıklama ile Polat'a tepki gösterdi. Polat'ın sözlerinin "düşünce ve ifade hürriyeti ile açıklanamaz" nitelikte olduğunu kaydeden Saygılı, Polat hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun" ifadelerini kullandı.