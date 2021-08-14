CHP'li vekilin yalanını yine CHP'liler açığa çıkardı...

Batı Karadeniz, 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelanla mücadele ediyor. Kastamonu'da meydana gelen selde ilçe merkezi sular altında kaldı. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 olmak üzere şu ana kadar 40 insan hayatını kaybetti.
Dün bölgeye giderek açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, afet noktalarına CHP'li belediyelerden gelen desteğin kabul edilmediği iddiasına bulundu.
CHP'li Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve su TIR'ları 'ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekiplerine 'size ihtiyacımız yok' denmiş" ifadelerini kullandı.
Engin Altay'ın bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, 'şehre sokulmadı' dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarla görülüyor.