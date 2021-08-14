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Politika

CHP'li vekilin yalanını yine CHP'liler açığa çıkardı...

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Karadeniz'deki sel bölgesine giderek akılalmaz iddialarda bulundu. Altay, 'İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden gelen ekipler 'size ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmadı' iddiasında bulundu. Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanladı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:50 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:50
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Batı Karadeniz, 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelanla mücadele ediyor. Kastamonu'da meydana gelen selde ilçe merkezi sular altında kaldı. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 olmak üzere şu ana kadar 40 insan hayatını kaybetti.

AFET BÖLGESİNDE ÇARPITMA

Dün bölgeye giderek açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, afet noktalarına CHP'li belediyelerden gelen desteğin kabul edilmediği iddiasına bulundu.

'ŞEHRE SOKULMADILAR' İDDİASI

CHP'li Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve su TIR'ları 'ihtiyacımız yok' denilerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekiplerine 'size ihtiyacımız yok' denmiş" ifadelerini kullandı.

KENDİ BELEDİYELERİ YALANLADI

Engin Altay'ın bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, 'şehre sokulmadı' dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarla görülüyor.

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