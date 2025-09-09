İSTANBUL 28°C / 19°C
  • CHP'li vekiller 9 Eylül ruhuna sahip çıkmadı! Cumhuriyet nutukçuları anmaya gelmedi
Politika

CHP'li vekiller 9 Eylül ruhuna sahip çıkmadı! Cumhuriyet nutukçuları anmaya gelmedi

İzmir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara CHP'li milletvekillerinin katılmaması tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin açıklamada yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül'ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü' dedi.

AA9 Eylül 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
CHP'li vekiller 9 Eylül ruhuna sahip çıkmadı! Cumhuriyet nutukçuları anmaya gelmedi
İnan, yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından program düzenlendiğini belirterek, CHP'li milletvekillerinin programlara katılmadığını ifade etti.

"AMA HERKES BİLSİN Kİ İZMİR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

CHP'li milletvekillerinin 9 Eylül ruhuna sahip çıkmadığını savunan İnan, şunları kaydetti:

"Kurtuluşun 103. yıl dönümünü gururla kutladık. Sabah Basmane'den başlayan o şanlı kurtuluşun anma yürüyüşünde bir tane CHP'li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk anma ve saygı töreninde de görünmediler. Hükümet Konağı'na şanlı bayrağımız çekilirken de yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül'ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü. Ama herkes bilsin ki İzmir sahipsiz değildir. İzmir'in Cumhur İttifakı vekilleri var, İzmir'in AK Parti'li vekilleri var."

