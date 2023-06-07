CHP'li vekiller rekora koşuyor! Koltuktan kalkmayı unuttular

Genel seçimlerde beş parti ile ittifak yapan CHP, buna rağmen milletvekili sayısını düşürdü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hezimete uğrayan CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluştu. CHP seçmeni, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise beş dönemdir Meclis'te görev yapıyor.
Ankara Milletvekili Murat Emir
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
Sinop Milletvekili Barış Karadeniz
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
Ordu Milletvekili Seyit Torun
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre
Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca
Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer
Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
AK Parti'de ise parti tüzüğünde yer alan 'üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşulu' nedeniyle milletvekili kadrosunun yaklaşık yüzde 65'i değişti. 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı, 3 dönem kuralı ise istisnasız uygulandı.