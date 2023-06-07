CHP'li vekiller rekora koşuyor! Koltuktan kalkmayı unuttular

Genel seçimlerde beş parti ile ittifak yapan CHP, buna rağmen milletvekili sayısını düşürdü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hezimete uğrayan CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluştu. CHP seçmeni, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İKİ İSİM YEDİ DÖNEMDİR MİLLETVEKİLİ

Kılıçdaroğlu değişim beklentisini bu şekilde savuşturmak istese de milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimler de parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini gözler önüne serdi. Listedeki iki isim yedi dönemdir, üç isim altı dönemdir, yedi isim beş dönemdir ve 14 isim de dört dönemdir milletvekilliği yapıyor.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise beş dönemdir Meclis'te görev yapıyor.

CHP'de dört dönemdir görevde olan milletvekilleri ise şöyle:

Ankara Milletvekili Murat Emir

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

Ordu Milletvekili Seyit Torun

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca

Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

AK PARTİ'DE ÜÇ DÖNEM KURALI İSTİSNASIZ UYGULANDI

AK Parti'de ise parti tüzüğünde yer alan 'üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşulu' nedeniyle milletvekili kadrosunun yaklaşık yüzde 65'i değişti. 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı, 3 dönem kuralı ise istisnasız uygulandı.