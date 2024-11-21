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Politika

CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon! Bakan Tunç: Kabul etmek mümkün değil

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li vekillerin Meclis'te provokasyonuna ilişkin, 'İçişleri Bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde de cevap verir. Demokrasimizde bu tür fiili saldırılara yer yoktur.' dedi.

21 Kasım 2024 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon! Bakan Tunç: Kabul etmek mümkün değil
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* İçişleri Bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde de cevap verir. Demokrasimizde bu tür fiili saldırılara yer yoktur.

* Bunların milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve gerektiğinde de cevap verir.

* Yargının soruşturma başlatmasına gerekçe gösterdiği paylaşımları kamuoyu ve sizler okuyorsunuz. Özellikle iktidarın seçileri sahtekarlıkla kazandığına yönelik ifadeler var. FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıldığına yönelik açıklamalar var.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • CHP provokasyon
  • Meclis olayları

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