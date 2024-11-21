CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon! Bakan Tunç: Kabul etmek mümkün değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* İçişleri Bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde de cevap verir. Demokrasimizde bu tür fiili saldırılara yer yoktur.

* Bunların milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve gerektiğinde de cevap verir.

* Yargının soruşturma başlatmasına gerekçe gösterdiği paylaşımları kamuoyu ve sizler okuyorsunuz. Özellikle iktidarın seçileri sahtekarlıkla kazandığına yönelik ifadeler var. FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıldığına yönelik açıklamalar var.