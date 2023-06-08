İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3161
  • EURO
    25,6943
  • ALTIN
    1458.97
  • BIST100
    5561.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li Yanardağ'dan İmamoğlu'na ağır hakaretler: ''Kişiliksiz!''
Politika

CHP'li Yanardağ'dan İmamoğlu'na ağır hakaretler: ''Kişiliksiz!''

CHP'de 'değişim' mesajları veren Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 'Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?' diye sordu.

8 Haziran 2023 Perşembe 01:55 - Güncelleme:
CHP'li Yanardağ'dan İmamoğlu'na ağır hakaretler: ''Kişiliksiz!''
ABONE OL

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası CHP'de çıkan kriz, Genel başkan aday olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Bugün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

"EKREM İMAMOĞLU CHP'YE OPERASYON ÇEKİYOR"

Yaşananlar CHP tarafından fonlanan Tele 1'de gündeme geldi. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söyledi. "Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

"Sadece kişilerin değiştirilmesi üzerinden bir tartışma yapılamaz." diyerek sözlerini sürdüren Yanardağ, "CHP tarihinde hiç olmadığı kadar sağa savruldu, kendi köklerinden uzaklaştı. Sağa açılarak güç kazanacağını sandı, olmadı." diye konuştu.

"KİŞİLİKSİZ"

Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam eden Yanardağ, "Nasıl bir dış politika, ekonomi politikası izleyeceksiniz? Özelleşitmeye karşı mısınız? Galkçılıktan, laiklikten yana mısınız? Cumhuriyetin kurumlarını savunacak mısınız? Yoksa 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız." ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ MÜNASEBETSİZLİK TARTIŞMA GIRLA GİDECEK"

Programın ekran yüzü Emre Kongar ise İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Maalesef Ekrem İmamoğlu da aday olacak Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığına devam etmek isteyecek. Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek. İnşallah İstanbul'u da CHP kaybetmez." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.