CHP'li Yanardağ'dan İmamoğlu'na ağır hakaretler: ''Kişiliksiz!''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası CHP'de çıkan kriz, Genel başkan aday olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Bugün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

"EKREM İMAMOĞLU CHP'YE OPERASYON ÇEKİYOR"



Yaşananlar CHP tarafından fonlanan Tele 1'de gündeme geldi. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söyledi. "Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

"Sadece kişilerin değiştirilmesi üzerinden bir tartışma yapılamaz." diyerek sözlerini sürdüren Yanardağ, "CHP tarihinde hiç olmadığı kadar sağa savruldu, kendi köklerinden uzaklaştı. Sağa açılarak güç kazanacağını sandı, olmadı." diye konuştu.

"KİŞİLİKSİZ"

Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam eden Yanardağ, "Nasıl bir dış politika, ekonomi politikası izleyeceksiniz? Özelleşitmeye karşı mısınız? Galkçılıktan, laiklikten yana mısınız? Cumhuriyetin kurumlarını savunacak mısınız? Yoksa 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız." ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ MÜNASEBETSİZLİK TARTIŞMA GIRLA GİDECEK"

Programın ekran yüzü Emre Kongar ise İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Maalesef Ekrem İmamoğlu da aday olacak Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığına devam etmek isteyecek. Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek. İnşallah İstanbul'u da CHP kaybetmez." dedi.